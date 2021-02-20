Правительство Польши на следующей неделе может ввести ограничения на границах со Словакией и Чехией. В этих странах фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации.

В Польше также ожидают пика третьей волны пандемии COVID-19. Об этом министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил в эфире Radio ZET в субботу 20 февраля.

Читайте также В Польше зафиксирован первый случай "южноафриканского" штамма коронавируса

Границы будут закрыты не для всех

Границы будут открыты для лиц с отрицательными результатами тестов, но это на сегодня, так как динамика ситуации может измениться,

– сказал глава Минздрава.

Адам Недзельский подтвердил информацию о том, что правительство рассматривает возможность ввести ограничения на южных границах с двумя странами.

В Словакии и Чехии в последние дни фиксируют увеличение количества случаев заболевания коронавирусом.

Глава Минздрава ожидает пика третьей волны пандемии

Министр также отметил, что ожидает пика третьей волны пандемии в марте или апреле.

Он добавил, что правительство рассматривает возможность возобновления карантина в регионах с наибольшим количеством случаев COVID-19, в частности северо-восток страны.

Обратите внимание! Польша недавно ослабила некоторые ограничения, открыв горнолыжные склоны, а также кинотеатры, гостиницы и театры на 50%. Однако власти предупредили, что эти меры, возможно, придется отменить в зависимости от ситуации с пандемией.

Ситуация с коронавируса в Польше: коротко

Источник: Google