Польша может ввести ограничения на границах: с какими странами
Правительство Польши на следующей неделе может ввести ограничения на границах со Словакией и Чехией. В этих странах фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации.
Источник:24 канал
В Польше также ожидают пика третьей волны пандемии COVID-19. Об этом министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил в эфире Radio ZET в субботу 20 февраля.
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Границы будут закрыты не для всех
Границы будут открыты для лиц с отрицательными результатами тестов, но это на сегодня, так как динамика ситуации может измениться,
– сказал глава Минздрава.
Адам Недзельский подтвердил информацию о том, что правительство рассматривает возможность ввести ограничения на южных границах с двумя странами.
В Словакии и Чехии в последние дни фиксируют увеличение количества случаев заболевания коронавирусом.
Глава Минздрава ожидает пика третьей волны пандемии
Министр также отметил, что ожидает пика третьей волны пандемии в марте или апреле.
Он добавил, что правительство рассматривает возможность возобновления карантина в регионах с наибольшим количеством случаев COVID-19, в частности северо-восток страны.
Ситуация с коронавируса в Польше: коротко
Источник: Google
- По состоянию на 20 февраля в Польше зафиксировали 1,62 миллиона случаев заражения коронавирусом.
- Победить смертельную болезнь смогли 1,37 миллиона человек. Умерли от инфекции 41 823 пациента.
- За прошедшие сутки, 19 февраля, в стране COVID-19 выявили у 8 772 человек.
- Глава Минздрава Польши заявил, что в государстве началась третья волна коронавируса.
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