Польща може ввести обмеження на кордонах: з якими країнами
Уряд Польщі наступного тижня може ввести обмеження на кордонах зі Словаччиною та Чехією. У цих країнах фіксують погіршення епідеміологічної ситуації.
Джерело:24 канал
У Польщі також очікують піку третьої хвилі пандемії COVID-19. Про це міністр охорони здоров'я Адам Недзєльський повідомив в ефірі Radio ZET у суботу 20 лютого.
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Кордони будуть закриті не для всіх
Кордони будуть відкриті для осіб з негативними результатами тестів, але це на сьогодні, оскільки динаміка ситуації може змінитися,
– сказав глава МОЗ.
Адам Недзєльський підтвердив інформацію про те, що уряд розглядає можливість ввести обмеження на південних кордонах з двома країнами.
У Словаччині та Чехії останніми днями фіксують збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус.
Глава МОЗ очікує піку третьої хвилі пандемії
Міністр також зазначив, що очікує піку третьої хвилі пандемії у березні або квітні.
Він додав що уряд розглядає можливість відновлення карантинних обмежень у регіонах з найбільшою кількістю випадків COVID-19, зокрема північний схід країни.
Ситуація з коронавірусом у Польщі: коротко
Джерело: Google
- Станом на 20 лютого у Польщі зафіксували 1,62 мільйона випадків зараження коронавірусом.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 1,37 мільйона осіб. Померли від інфекції 41 823 пацієнти.
- Протягом минулої доби, 19 лютого, в країні COVID-19 виявили у 8 772 людей.
- Глава МОЗ Польщі заявив, що в державі розпочалася третя хвиля коронавірусу.
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