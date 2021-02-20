Уряд Польщі наступного тижня може ввести обмеження на кордонах зі Словаччиною та Чехією. У цих країнах фіксують погіршення епідеміологічної ситуації.

У Польщі також очікують піку третьої хвилі пандемії COVID-19. Про це міністр охорони здоров'я Адам Недзєльський повідомив в ефірі Radio ZET у суботу 20 лютого.

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Кордони будуть закриті не для всіх

Кордони будуть відкриті для осіб з негативними результатами тестів, але це на сьогодні, оскільки динаміка ситуації може змінитися,

– сказав глава МОЗ.

Адам Недзєльський підтвердив інформацію про те, що уряд розглядає можливість ввести обмеження на південних кордонах з двома країнами.

У Словаччині та Чехії останніми днями фіксують збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус.

Глава МОЗ очікує піку третьої хвилі пандемії

Міністр також зазначив, що очікує піку третьої хвилі пандемії у березні або квітні.

Він додав що уряд розглядає можливість відновлення карантинних обмежень у регіонах з найбільшою кількістю випадків COVID-19, зокрема північний схід країни.

Зверніть увагу! Польща нещодавно послабила деякі обмеження, відкривши гірськолижні схили, а також кінотеатри, готелі та театри потужністю до 50%. Проте влада попередила, що ці заходи, можливо, доведеться скасувати залежно від ситуації з пандемією.

Ситуація з коронавірусом у Польщі: коротко

Джерело: Google