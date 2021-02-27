Ковідна ситуація – складна: у Словаччині продовжили надзвичайний стан
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У Словаччині продовжили надзвичайний стан, запроваджений через складну ситуацію з коронавірусом. Він має триватиме ще щонайменше 40 діб.
Джерело:Aktuality
Відповідне рішення ухвалив парламент Словаччини за пропозицією уряду. "За" проголосували 83 зі 118 депутатів
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На чому наголошує уряд Словаччини
- В уряді, зокрема, вважають, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією.
- Посадовці також вказують на погіршення ситуації в лікарнях та поширення більш агресивного британського штаму коронавірусу.
- Водночас звернувся до громадян із закликом за можливості працювати вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на COVID-19.
Які обмеження запроваджують у країні
- З 27 лютого в’їзд сюди є можливим тільки після 14 днів карантину. Це можна скоротити наполовину, пройшовши тестування й отримавши негативний результат.
- У транспорті люди повинні мати з собою документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки.
- Раніше Словаччину розділили на 4 зони. В кожній із них встановлено свої протиепідемічні правила пересування, дороги на роботу, навчання в школах, роботи дитячих закладів.
Коронавірус у Словаччині: головне
- На початку січня тут виявили новий штам коронавірусу. За словами тамтешніх медиків, у пацієнтів можна спостерігати високе вірусне навантаження.
- З огляду на складну ситуацію у січні влада країни вирішила протестувати на коронавірус усіх громадян. Окрім того, у Словаччині посилили заборону на вихід з дому.
- Станом на 27 лютого в країні підтвердили 2 848 нових випадків. Загалом за час пандемії інфікувалися 306 268 людей.
- Наразі хворіють 43 893 осіб (+2 739 за останню добу).
- Також є і високою смертність – 7 075 людей загалом і 109 нових жертв.
- Одужати у Словаччині вдалося 255 300 пацієнтам.
- Населення країни становить майже 5,5 мільйона людей.
Дані РНБО
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