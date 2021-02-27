У Словаччині продовжили надзвичайний стан, запроваджений через складну ситуацію з коронавірусом. Він має триватиме ще щонайменше 40 діб.

Відповідне рішення ухвалив парламент Словаччини за пропозицією уряду. "За" проголосували 83 зі 118 депутатів До теми "Найвищий рівень смертності у світі": Словаччина проситиме ЄС поділитися вакцинами На чому наголошує уряд Словаччини В уряді, зокрема, вважають, що без продовження надзвичайного стану він втратить важелі, які допомагають йому впоратися з пандемією. Посадовці також вказують на погіршення ситуації в лікарнях та поширення більш агресивного британського штаму коронавірусу. Водночас звернувся до громадян із закликом за можливості працювати вдома, на роботу в цій країні можна ходити тільки з негативним тестом на COVID-19. Які обмеження запроваджують у країні З 27 лютого в’їзд сюди є можливим тільки після 14 днів карантину. Це можна скоротити наполовину, пройшовши тестування й отримавши негативний результат. У транспорті люди повинні мати з собою документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 7 днів до перевірки. Раніше Словаччину розділили на 4 зони. В кожній із них встановлено свої протиепідемічні правила пересування, дороги на роботу, навчання в школах, роботи дитячих закладів. Зауважимо! Раніше у Польщі розглядали можливість запровадити обмеження на кордонах зі Словаччиною та Чехією. Адже у цих країнах – складна ситуація з коронавірусом. Коронавірус у Словаччині: головне На початку січня тут виявили новий штам коронавірусу. За словами тамтешніх медиків, у пацієнтів можна спостерігати високе вірусне навантаження.

З огляду на складну ситуацію у січні влада країни вирішила протестувати на коронавірус усіх громадян. Окрім того, у Словаччині посилили заборону на вихід з дому.

Станом на 27 лютого в країні підтвердили 2 848 нових випадків. Загалом за час пандемії інфікувалися 306 268 людей.

Наразі хворіють 43 893 осіб (+2 739 за останню добу).

Також є і високою смертність – 7 075 людей загалом і 109 нових жертв.

Одужати у Словаччині вдалося 255 300 пацієнтам.

Населення країни становить майже 5,5 мільйона людей. Дані РНБО