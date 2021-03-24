В Словакии вспыхнул скандал из-за тайной закупки несертифицированной вакцины "Спутник V". Российский препарат привел к расколу в правительстве.

Парад отставок в Словакии

Первым в отставку ушел министр здравоохранения Марке Крайчи, который занимался тайными закупками вакцины. Его устранение было требованием парламентариев.

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Вторым в отставку ушел министр труда Милан Крайняк.

Далее в очереди был министр экономики и вице-премьер Рихард Сулик. Он призвал премьера Игоря Матовича уйти в отставку и до 24 марта подписать новое коалиционное соглашение. Однако этого не произошло.

Матович говорил, что уйдет в отставку после Сулика. Так, политик послушал премьера и 22 марта объявил, что слагает свои полномочия

24 марта в отставку ушли министр иностранных дел Иван Корчка и министр образования Бронислав Грюлинг.

Кроме того, из правительства вышла министр финансов и вице-премьер Мария Коликова.

Что говорит премьер

Матович, который связан с тайной закупкой "Спутника V", сперва говорил, что готов уйти в отставку. Он считает, что это поможет сохранить господствующую коалицию.

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Реакция на эти события президенты

Глава Словакии Зузана Чапутова призвала премьера положить конец политическому кризису и сложить полномочия.

Важно, чтобы премьер-министр своей отставкой разрешил заключить соглашение между партнерами по коалиции о восстановлении правительства,

– заявила президент.

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