Все из-за "Спутника V": в Словакии 6 министров ушли в отставку
В Словакии вспыхнул скандал из-за тайной закупки несертифицированной вакцины "Спутник V". Российский препарат привел к расколу в правительстве.
Источник:"Сегодня"
Парад отставок в Словакии
Первым в отставку ушел министр здравоохранения Марке Крайчи, который занимался тайными закупками вакцины. Его устранение было требованием парламентариев.
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Вторым в отставку ушел министр труда Милан Крайняк.
Далее в очереди был министр экономики и вице-премьер Рихард Сулик. Он призвал премьера Игоря Матовича уйти в отставку и до 24 марта подписать новое коалиционное соглашение. Однако этого не произошло.
Матович говорил, что уйдет в отставку после Сулика. Так, политик послушал премьера и 22 марта объявил, что слагает свои полномочия
24 марта в отставку ушли министр иностранных дел Иван Корчка и министр образования Бронислав Грюлинг.
Кроме того, из правительства вышла министр финансов и вице-премьер Мария Коликова.
Что говорит премьер
Матович, который связан с тайной закупкой "Спутника V", сперва говорил, что готов уйти в отставку. Он считает, что это поможет сохранить господствующую коалицию.
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Реакция на эти события президенты
Глава Словакии Зузана Чапутова призвала премьера положить конец политическому кризису и сложить полномочия.
Важно, чтобы премьер-министр своей отставкой разрешил заключить соглашение между партнерами по коалиции о восстановлении правительства,
– заявила президент.
Главное о российской вакцине в Словакии
- Матович без согласования с партнерами договорился с Россией о покупке несертифицированной вакцины "Спутник V".
- Из-за этого в правящей коалиции Словакии возникли разногласия, а сама коалиция оказалась под угрозой.
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