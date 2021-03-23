Вице-премьер Словакии Рихард Сулик в понедельник, 22 марта, подал в отставку. Причиной стал скандал вокруг российской вакцины "Спутник V".

По словам Сулика, теперь с поста должен уйти премьер Игорь Матович. Тогда в Словакии смогут сформировать новый парламент.

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Сам Матович уже заявил о своей готовности уйти в отставку, чтобы спасти руководящую коалицию. Кроме того, Матович убежден: аналогичное решение для себя должны принять министр юстиции и министр экономики.

Скандал со "Спутником V" в Словакии

В марте 2021 года Словакия оказалась в эпицентре вакцинального скандала.

Министр здравоохранения Марек Крайчи и премьер-министр Игорь Матович тайно закупили российский препарат "Спутник V", который не сертифицировали в ЕС.

Парламентарии узнали об этом, когда препарат уже находился в словацком аэропорту.

Президент страны Зузана Чапутова осудила секретную закупку вакцины.

11 марта Марека Крайчи уволили с должности главы Минздрава.

Обратите внимание! Еврокомиссия уже сообщила, что вакцинированные "Спутником V" не получат паспорт вакцинации.