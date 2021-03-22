Из-за скандала с закупкой российской вакцины "Спутник V" премьер Словакии Игорь Матович заявил, что готов уйти в отставку. Ранее он попал в скандал из-за шутки о том, что в обмен на вакцины "пообещал отдать России Закарпатье".

Игорь Матович считает, что его отставка поможет сохранить правящую коалицию. Он также видит потребность отставки министров экономики и юстиции. Интересно Российская вакцина вызвала раздор в Евросоюзе: споры – в разных странах Сам словацкий премьер заявил, что готов уйти с занимаемой ныне должности, но при этом остаться в правительстве – уже на новой должности. Политический кризис в Словакии: коротко Кризис возник именно из-за действий Игоря Матовича, который без согласования с партнерами договорился с Россией о поставках вакцины "Спутник V". При этом она до сих пор не сертифицирована в Евросоюзе.

Вследствие такой самодильности в правящей коалиции Словакии возникли разногласия, а сама коалиция оказалась под угрозой.

Чтобы урегулировать ситуацию, 12 марта подал в отставку министр здравоохранения Марек Крайчи. Но этого коллегам по коалиции оказалось мало.

Поэтому они пригрозили Игорю Матович покинуть правительство в случае, если он до 24 марта не уйдет в отставку. Скандал с Украиной: Через российскую вакцину премьер Словакии также попал в межгосударственный скандал с Украиной. Но причиной стала не сама вакцина, а некорректные высказывания Матович.

Выступая на словацком телевидении, у премьера спросили об условиях поставки вакцины. Он в ответ отшутился, что "пообещал отдать России украинское Закарпатье".

После резкой реакции Украине словацкий премьер извинился за свои слова и признал, что шутка была неуместной.