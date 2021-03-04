Это было неуместно, – премьер Словакии извинился за шутку о Закарпатье
Словацкий премьер-министр Игорь Матович извинился за свои некорректные высказывания перед Украиной. Ранее политик пошутил, что договорился с Россией о поставках вакцины от COVID-19 в обмен на Закарпатье.
Источник:24 канал
Политик, в частности, отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой.
Детали Скандальная шутка о Закарпатье: МИД Словакии извинился перед Украиной
"Уважение к международному праву является обязательным. Хочу извиниться перед украинцами за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", – написал Матович.
Некорректная шутка политика прозвучала в эфире радио Radio Expres. На вопрос о том, как удалось достичь договоренностей с Кремлем, он ответил: "В обмен на Закарпатье".
После этого, правда, дал понять, что это всего лишь шутка. И поспешил заверить ведущего и слушателей, что "ничего за это не обещал России, ведь от него ничего не хотели".
Реакция Кремля
В Кремле уже отреагировали на скандал, который вспыхнул после. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки российского "Спутника V" не являются гуманитарной помощью.
"Все вакцины имеют свою стоимость. Стоимость российской, кстати, ниже других", – сказал он. При этом, конечно, не упомянул, что российский препарат так и не прошел всех необходимых испытаний.
Россия может отменить контракт
Россия готова отменить контракт на поставку вакцины в Словакию на фоне возникшего там политического кризиса. Такое предложение Матович получил накануне от производителя "Спутника V".
Политику пообещали, что в таком случае санкций против Словакии не будут – несмотря на ситуацию, что их препарат "ненавидят в стране так, что есть угрозы для коалиции"
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