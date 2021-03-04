Словацький прем'єр-міністр Ігор Матович вибачився за свої некоректні висловлювання перед Україною. Раніше політик пожартував, що домовився з Росією про постачання вакцини від COVID-19 в обмін на Закарпаття.

Політик, зокрема, наголосив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою.

Деталі Скандальний жарт про Закарпаття: МЗС Словаччини вибачилося перед Україною

"Повага до міжнародного права є обов'язковою. Хочу вибачитися перед українцями за мою недоречну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля", – написав Матович.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

Некоректний жарт політика пролунав в ефірі радіо Radio Expres. На питання про те, як вдалося досягнути домовленостей з Кремлем, він відповів: "В обмін на Закарпаття".

Після цього, щоправда, дав зрозуміти, що це всього лише жарт. Та поспішив запевнити ведучого та слухачів, що "нічого за це не обіцяв Росії, адже від нього нічого не хотіли".

Реакція Кремля

У Кремлі вже відреагували на скандал, який спалахнув після. Речник Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що постачання російського "Супутника V" не є гуманітарною допомогою.

"Усі вакцини мають свою вартість. Вартість російської, до речі, нижча за інші", – сказав він. При цьому, звісно, не згадав, що російський препарат так і не пройшов усіх необхідних випробувань.

Росія може скасувати контракт

Росія готова скасувати контракт на постачання вакцини у Словаччину на тлі політичної кризи, яка там виникла. Таку пропозицію Матович отримав напередодні від виробника "Супутника V".

Політику пообіцяли, що у такому випадку санкцій проти Словаччини не застосовуватимуть – зважаючи на ситуацію, що їхній препарат "ненавидять у країні аж так, що є загрози для коаліції"

Довідка. Після інформації про постачання "Супутника V" кілька словацьких партій заявили, що можуть покинути коаліцію. Тоді Матович втратив би більшість у парламенті.