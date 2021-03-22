Прем'єр Словаччини, який "віддавав Росії Закарпаття", погодився на відставку
Через скандал з закупівлею російської вакцини "Супутник V" прем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий піти у відставку. Раніше він втрапив у скандал через жарт про те, що в обмін на вакцини "пообіцяв віддати Росії Закарпаття".
Джерело:Deutsche Welle
Ігор Матович вважає, що його відставка допоможе зберегти правлячу коаліцію. Він також вбачає потребу відставки міністрів економіки та юстиції.
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Сам словацький прем'єр заявив, що готовий піти з займаної нині посади, але при цьому залишитися в уряді – вже на новій посаді.
Політична криза в Словаччині: коротко
- Криза виникла саме через дії Ігоря Матовича, який без узгодження з партнерами домовився з Росією про поставки вакцини "Супутник V". При цьому вона досі не сертифікована в Євросоюзі.
- Внаслідок такої самодільності в правлячій коаліції Словаччини виникли розбіжності, а сама коаліція опинилася під загрозою.
- Щоб врегулювати ситуацію, 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я Марек Крайчі. Та цього колегам по коаліції виявилося замало.
- Тож вони пригрозили Ігорю Матовичу покинути уряд у разі, якщо він до 24 березня не піде у відставку.
Скандал з Україною:
- Через російську вакцину прем'єр Словаччини також втрапив у міждержавний скандал з Україною. Та причиною стала не сама вакцина, а некоректні висловлювання Матовича.
- Виступаючи на словацькому телебаченні, у прем'єра запитали про умови постачання російської вакцини. Він у відповідь віджартувався, що "пообіцяв віддати Росії українське Закарпаття".
- Після різкої реакції України словацький прем'єр перепросив за свої слова й визнав, що жарт був недоречним.
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