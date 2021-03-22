Через скандал з закупівлею російської вакцини "Супутник V" прем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий піти у відставку. Раніше він втрапив у скандал через жарт про те, що в обмін на вакцини "пообіцяв віддати Росії Закарпаття".

Ігор Матович вважає, що його відставка допоможе зберегти правлячу коаліцію. Він також вбачає потребу відставки міністрів економіки та юстиції. Цікаво Російська вакцина викликала розбрат у Євросоюзі: суперечки – у різних країнах Сам словацький прем'єр заявив, що готовий піти з займаної нині посади, але при цьому залишитися в уряді – вже на новій посаді. Політична криза в Словаччині: коротко Криза виникла саме через дії Ігоря Матовича, який без узгодження з партнерами домовився з Росією про поставки вакцини "Супутник V". При цьому вона досі не сертифікована в Євросоюзі.

Внаслідок такої самодільності в правлячій коаліції Словаччини виникли розбіжності, а сама коаліція опинилася під загрозою.

Щоб врегулювати ситуацію, 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я Марек Крайчі. Та цього колегам по коаліції виявилося замало.

Тож вони пригрозили Ігорю Матовичу покинути уряд у разі, якщо він до 24 березня не піде у відставку. Скандал з Україною: Через російську вакцину прем'єр Словаччини також втрапив у міждержавний скандал з Україною. Та причиною стала не сама вакцина, а некоректні висловлювання Матовича.

Виступаючи на словацькому телебаченні, у прем'єра запитали про умови постачання російської вакцини. Він у відповідь віджартувався, що "пообіцяв віддати Росії українське Закарпаття".

Після різкої реакції України словацький прем'єр перепросив за свої слова й визнав, що жарт був недоречним.