Министра здравоохранения Словакии Марека Крайчи уволили за тайную закупку российской вакцины "Спутник V". Сообщником Крайчи был премьер-министр Игорь Матович.

Сначала парламентарии требовали отставки самого Матовича. Однако впоследствии удовлетворились отставкой Крайчи. Это было условие сохранения коалиции в парламенте Словакии.

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Особенно политиков возмутило то, что Крайчи и Матович держали в тайне закупку российской вакцины. Парламентарии узнали об этом после того, как самолет с вакциной приземлился в аэропорту Словакии.

Тогда в парламенте вспыхнуло возмущение. Особый гнев вызвало то, что вакцину "Спутник V" не одобрил Евросоюз. Против использования российской вакцины выступила и президент страны – Зузана Чапутова.

Сейчас партия "Спутника V" находится на складах. Российскую вакцину тестируют на мышах словацкие ученые. Свой вывод они должны озвучить в течение 3 недель.