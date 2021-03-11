Главу Минздрава Словакии уволили из-за тайной закупки "Спутника V"
Министра здравоохранения Словакии Марека Крайчи уволили за тайную закупку российской вакцины "Спутник V". Сообщником Крайчи был премьер-министр Игорь Матович.
Источник:Novinky
Сначала парламентарии требовали отставки самого Матовича. Однако впоследствии удовлетворились отставкой Крайчи. Это было условие сохранения коалиции в парламенте Словакии.
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Особенно политиков возмутило то, что Крайчи и Матович держали в тайне закупку российской вакцины. Парламентарии узнали об этом после того, как самолет с вакциной приземлился в аэропорту Словакии.
Тогда в парламенте вспыхнуло возмущение. Особый гнев вызвало то, что вакцину "Спутник V" не одобрил Евросоюз. Против использования российской вакцины выступила и президент страны – Зузана Чапутова.
Сейчас партия "Спутника V" находится на складах. Российскую вакцину тестируют на мышах словацкие ученые. Свой вывод они должны озвучить в течение 3 недель.
"Спутник V": последние новости
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V". Препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.
- Евросоюз принял решение ввести COVID-паспорта. Однако пока ЕС не знает, что делать со Словакией и Венгрией, которые закупили российскую вакцину.
- Между тем Россия пытается навязать свой "Спутник V" другим странам. Секретарь СНБО Украины назвал такое поведение "дипломатически-вакционной игрой".
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