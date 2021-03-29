Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що країна готова платити за вакцину проти COVID-19 – нафтою. На його думку, клієнти точно знайдуться.

Ніколас Мадуро вакцинувався від коронавірусу ще 6 березня. Для цього він обрав російську вакцину "Супутник V".

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Що заявив Мадуро

За словами Мадуро, у Венесуели є нафтові судна й клієнти, які готові купувати товар.

Ми готові постачати нафту в обмін на вакцини, але просити нікого не будемо,

– підкреслив президент.

Зауважимо, що Венесуела – це країна з найбільшими на планеті покладами нафти. Втім вона опинилася на межі дефолту. 87% венесуельців відчувають труднощі з покупкою їжі.

Вакцинація у Венесуелі

Вакцинація в країні розпочалась 22 лютого 2021 року. Станом на 4 березня там щепили понад 12 тисяч громадян.

Зараз у Венесуелі допускають використання двох препаратів, зокрема:

вакцину китайської компанії Sinopharm ;

китайської компанії ; російський "Супутник V".

У державі тривають переговори з Панамериканською організацією охорони здоров'я щодо отримання вакцин через ініціативу COVAX.