Президент Венесуели Ніколас Мадуро вакцинувався російським "Супутником V". Він розповів, що нібито Велика Британія блокує країні рахунки, аби та не могла придбати цю вакцину.

7 березня у Венесуелу прилетіла друга партія вакцини з Росії. У своєму твітері Мадуро впевнено заявляє: інші країни заважали цій домовленості, однак все склалося якнайкраще.

До речі В Аргентині мер щепився "Супутником V" з портретом Путіна в руках

Ми зробили великі зусилля для захисту життя людей, що є великою перемогою в середині битви проти кримінальної блокади. Бог благословив Батьківщину!

– підписав пост Мадуро.

A pesar que Inglaterra y otros gobiernos nos bloquean los recursos y las cuentas para adquirir las vacunas que necesita el país, hemos hecho grandes esfuerzos para obtenerlas. Tengan plena seguridad, nosotros vamos a inmunizar a todo nuestro pueblo. pic.twitter.com/WYnMlcw8Io — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

В іншому твіті Мадуро зазначив: щеплювати будуть усіх мешканців країни. У той же час Велика Британія та інші країни начебто блокують рахунки Венесуели. А це, як стверджує Мадуро, заважало почати вакцинацію.

У яких країнах вже вакцинують "Супутником V"

Вакцинацію цим препаратом вже почали у:

Чорногорії;

Словаччині;

Сирії;

Білорусі;

Вірменії;

Угорщині (це перша країна ЄС, що стала застосувати цей препарат);

Аргентині.

Важливо! В Україні російську вакцину офіційно заборонили. Кабмін своїм указом не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі-агресорі.

Сумнівність "Супутника V"