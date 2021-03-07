Президент Венесуэлы Мадуро привился российским "Спутником V"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался российским Спутником V". Он рассказал, что якобы Великобритания блокирует стране счета, чтобы та не могла купить эту вакцину.
Источник:твиттер Мадуро
7 марта в Венесуэлу прилетела вторая партия вакцины из России. В своем твиттере Мадуро уверенно заявляет: другие страны мешали этой договоренности, однако все сложилось как нельзя лучше.
Кстати В Аргентине мэр привился "Спутником V" с портретом Путина в руках
Мы предприняли большие усилия для защиты жизни людей, что является большой победой в середине битвы против криминальной блокады. Бог благословил Родину!,
– подписал пост Мадуро.
В другом твите Мадуро отметил: прививать будут всех жителей страны. В то же время Великобритания и другие страны якобы блокируют счета Венесуэлы. А это, как утверждает Мадуро, мешало начать вакцинацию.
В каких странах уже вакцинируют " спутником V"
Вакцинацию этим препаратом уже начали в:
- Черногории;
- Словакии;
- Сирии;
- Беларуси;
- Армении;
- Венгрии (это первая страна ЕС, решившая применить этот препарат);
- Аргентине.
Сомнительность "Спутника V"
- Россия зарегистрировала свою вакцину "Спутник V" еще до завершения клинических испытаний.
- Позже результаты испытаний таки опубликовали в международном журнале The Lancet, однако они оказались противоречивыми.
- Российские биофизики заявили о том, что препарат не стоит массово применять.
- В ЕС говорят, что Москва спешит навязывать свой препарат другим странам, однако собственных граждан вакцинирует очень медленно.
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