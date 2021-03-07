Президент Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался российским Спутником V". Он рассказал, что якобы Великобритания блокирует стране счета, чтобы та не могла купить эту вакцину.

7 марта в Венесуэлу прилетела вторая партия вакцины из России. В своем твиттере Мадуро уверенно заявляет: другие страны мешали этой договоренности, однако все сложилось как нельзя лучше.

Кстати В Аргентине мэр привился "Спутником V" с портретом Путина в руках

Мы предприняли большие усилия для защиты жизни людей, что является большой победой в середине битвы против криминальной блокады. Бог благословил Родину!,

– подписал пост Мадуро.

A pesar que Inglaterra y otros gobiernos nos bloquean los recursos y las cuentas para adquirir las vacunas que necesita el país, hemos hecho grandes esfuerzos para obtenerlas. Tengan plena seguridad, nosotros vamos a inmunizar a todo nuestro pueblo. pic.twitter.com/WYnMlcw8Io — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

В другом твите Мадуро отметил: прививать будут всех жителей страны. В то же время Великобритания и другие страны якобы блокируют счета Венесуэлы. А это, как утверждает Мадуро, мешало начать вакцинацию.

В каких странах уже вакцинируют " спутником V"

Вакцинацию этим препаратом уже начали в:

Черногории;

Словакии;

Сирии;

Беларуси;

Армении;

Венгрии (это первая страна ЕС, решившая применить этот препарат);

Аргентине.

Важно! В Украине российскую вакцину официально запретили. Кабмин своим указом не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве-агрессоре.