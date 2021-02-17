В Еврокомиссии удивлены действиями России в отношении собственной вакцины против коронавируса. Москва предлагает "Спутник V" другим странам, однако иммунизация самих россиян происходит не очень активно.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания в Брюсселе.

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Чтобы "Спутник V" попал на рынок, необходима заявка

Глава Еврокомиссии отметила, что производители "Спутника V" пока не подали заявку, чтобы получить доступ на рынок.

Если они это сделают, они должны представить полный список данных, пройти полную проверку, как и любая другая вакцина,

– отметила фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии отметили, что предприятия по производству препарата у россиян в Европе нет, поэтому им следует быть готовым к инспекциям на собственной территории.

Россиян очень медленно вакцинируют

Также беспокоят еврочиновников слабые темпы вакцинации самих россиян.

Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз во время, когда у самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа,

– подчеркнула глава Еврокомиссии.

Украина не будет регистрировать российскую вакцину

Отметим, что Венгрия уже начала вакцинировать население "Спутником V". Препарат вводят людям старше 60 лет.

В Украине зато в отношении российской вакцины против COVID-19 категоричны. По словам главы Минздрава Максима Степанова, препарат не зарегистрируют в Украине. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что безопасность "Спутника V" еще никем не доказана.

Обратите внимание! "Спутник V" – первая официально зарегистрированная вакцина против коронавируса. Однако препарат не прошел важнейшей – третьей стадии испытаний.