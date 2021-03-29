Вакцина для Венесуэлы: одиозный товарищ Путина готов расплачиваться нефтью
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова платить за вакцину против COVID-19 – нефтью. По его мнению, клиенты точно найдутся.
Источник:НВ
Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса еще 6 марта. Для этого он выбрал российскую вакцину "Спутник V".
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Что заявил Мадуро
По словам Мадуро, у Венесуэлы есть нефтяные суда и клиенты, которые готовы покупать товар.
Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем,
– подчеркнул президент.
Заметим, что Венесуэла – это страна с крупнейшими на планете залежами нефти. Впрочем, она оказалась на грани дефолта. 87% венесуэльцев испытывают трудности с покупкой еды.
Вакцинация в Венесуэле
Вакцинация в стране началась 22 февраля 2021 года. По состоянию на 4 марта там прививали более 12 тысяч граждан.
Сейчас в Венесуэле допускают использование двух препаратов, в частности:
- вакцину китайской компании Sinopharm;
- российский "Спутник V".
В государстве продолжаются переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения о получении вакцин через инициативу COVAX.
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