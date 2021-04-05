Эммануэль Макрон и Ангела Меркель планируют пообщаться с Владимиром Зеленским об обострении на Донбассе. Российского президента Владимира Путина на этот разговор не будут приглашать.

Основной темой для разговора будет обострение на Донбассе и координация позиций сторон по этому поводу. Такие подробности сообщили источники в дипломатических кругах.

Важно Во Франции надеются, что дискуссии в нормандском формате скоро возобновятся

Выяснилось, что изначально разговор планировали провести после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина. Однако, не удалось – из-за проблем с согласованием времени.

Подготовку разговора с лидерами стран "нормандской четверки" без Путина подтвердил и другой собеседник издания. По его словам, "пока нет ясности относительно даты и времени".

Он рассказал, что такая беседа в двустороннем или трехстороннем формате планировалась еще накануне обострения ситуации на Донбассе.

"Эскалация боевых действий на Донбассе увеличивает шансы того, что она состоится уже на этой неделе (до 11 апреля – 24 канал), – подчеркнул источник.

Что происходит на Донбассе: смотрите видео

Как прошел разговор Меркель, Макрона и Путина без Зеленского

Накануне Германия, Франция и Россия провели переговоры. Во время видеоконференции Макрон и Меркель, в частности, призвали Путина провести встречу в нормандском формате.

Президент Франции и канцлер Германии подчеркнули, что Россия должна взять на себя обязательства по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Главы государств беседовали и о ситуации с отравлением и заключением Навального и вероятных поставках российской вакцины, если она получит одобрение регулятора ЕС.

Обратите внимание! У Зеленского после этого заверили что Украина будет продолжать переговоры со странами нормандского формата на разных уровнях.