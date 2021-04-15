К переговорам Макрона и Зеленского через видеосвязь присоединится Меркель, – СМИ
Президент Владимир Зеленский 16 апреля отправится с официальным визитом во Францию. Во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном Зеленский поднимет вопрос обострения в отношениях с Россией. К разговору, информируют СМИ, присоединится и канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник:"Зеркало недели"
Глава правительства Германии будет участвовать во встрече с помощью видеосвязи. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского во Францию
Эти переговоры – свидетельство поддержки Украины Западом
Вероятно, что это будут полноценные переговоры в нормандском формате, правда, без президента России Владимира Путина.
Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности. Цель Путина – расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии,
– пишет "Зеркало недели".
Встреча Зеленского и Макрона пройдет в формате обеда
Отметим, что в Париже анонсировали, что встреча Зеленского и Макрона пройдет в формате обеда. Главная тема переговоров – наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ.
Что известно о стягивании войск России к границе Украины?
О росте военного напряжения сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак с трибуны Верховной Рады. По подсчетам представительницы США в ОБСЕ, численность военных России вблизи украинских границ ориентировочно 25 тысяч. Украинские разведчики говорят, что вскоре это число может вырасти до 110 тысяч военных государства-агрессора.
Поделиться новостью