Президент Владимир Зеленский 16 апреля отправится с официальным визитом во Францию. Во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном Зеленский поднимет вопрос обострения в отношениях с Россией. К разговору, информируют СМИ, присоединится и канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава правительства Германии будет участвовать во встрече с помощью видеосвязи. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского во Францию

Эти переговоры – свидетельство поддержки Украины Западом

Вероятно, что это будут полноценные переговоры в нормандском формате, правда, без президента России Владимира Путина.

Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствуют действительности. Цель Путина – расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии,

– пишет "Зеркало недели".

Встреча Зеленского и Макрона пройдет в формате обеда

Отметим, что в Париже анонсировали, что встреча Зеленского и Макрона пройдет в формате обеда. Главная тема переговоров – наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ.

Важно! 30 марта переговоры в видеоформате провели Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Они подняли и тему Донбасса. В Офисе Президента Украины отметили, что решать украинские вопросы без участия официального Киева не удастся.