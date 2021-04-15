Владимир Зеленский полетит с рабочим визитом во Францию. Он посетит Париж 16 апреля вместе с женой.

В Офисе Президента отметили: на этот визит запланированы переговоры Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Других деталей там пока не сообщили.

Как это будет Пройдет в формате обеда: новые детали встречи Зеленского и Макрона

Как пройдет встреча и о чем будут говорить президенты

Информация о визите Зеленского во Францию ​​появилась в зарубежных СМИ еще 13 апреля. К тому же о предстоящей встрече Макрона и Зеленского заговорил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Официальное подтверждение встречи на сайте Елисейского дворца появилось 14 апреля.

В анонсе от Парижа уточняется, что встреча пройдет в формате обеда. Ее проведение запланировано на 13:15 по парижскому времени (14:15 – по киевскому).

Переговоры между руководителями стран обусловлены напряженной ситуацией у границ Украины. Говорится о возможном наступлении России, которая стягивает свои войска. Также руководители обеих стран могут обсудить статус некоторых реформ в Украине.

Важно! Германия и Франция 3 апреля опубликовали совместное заявление своих МИД. Они крайне обеспокоены случаями нарушения перемирия на Востоке Украины.

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