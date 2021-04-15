В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского во Францию
Владимир Зеленский полетит с рабочим визитом во Францию. Он посетит Париж 16 апреля вместе с женой.
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента отметили: на этот визит запланированы переговоры Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Других деталей там пока не сообщили.
Как это будет Пройдет в формате обеда: новые детали встречи Зеленского и Макрона
Как пройдет встреча и о чем будут говорить президенты
Информация о визите Зеленского во Францию появилась в зарубежных СМИ еще 13 апреля. К тому же о предстоящей встрече Макрона и Зеленского заговорил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Официальное подтверждение встречи на сайте Елисейского дворца появилось 14 апреля.
В анонсе от Парижа уточняется, что встреча пройдет в формате обеда. Ее проведение запланировано на 13:15 по парижскому времени (14:15 – по киевскому).
Переговоры между руководителями стран обусловлены напряженной ситуацией у границ Украины. Говорится о возможном наступлении России, которая стягивает свои войска. Также руководители обеих стран могут обсудить статус некоторых реформ в Украине.
Последние встречи Зеленского
- Недавно – 10 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский ездил в Турцию, где встретился с лидером страны Реджепом Эрдоганом.
- 5 апреля Зеленский посетил Катар, где подписал ряд экономических соглашений о сотрудничестве.
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