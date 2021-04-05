Во время официального визита Владимира Зеленского в Катар подписали ряд двусторонних документов. Всего заключили 15 соглашений об углублении сотрудничества между странами.

Так, в присутствии глав государств украинские чиновники вместе с катарскими коллегами поставили свои подписи под 13 договорам и 2 коммерческими контрактами.

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Подписали 13 документов

Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Катара;

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством Катара о сотрудничестве в области здравоохранения;

Меморандум о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Катарской инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority);

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в молодежной сфере и сфере спорта между Кабинетом Министров Украины и правительством Катара;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Катара о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов;

Меморандум о взаимопонимании между ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" (UkraineInvest) и Агентством по привлечению инвестиций Катара (Investment Promotion Agency)

Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Катара о взаимном признании дипломов/свидетельств моряков;

Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum;

Меморандум между Национальной полицией Украины и Министерством внутренних дел Катара о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью;

Совместную Декларацию о намерениях между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Катара;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и катарской компанией "Хасад Фуд";

Меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Катара по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов;

Руководитель Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал Меморандум о сотрудничестве с катарской стороной.



Украина и Катар подписали важные договоры / Фото пресс-службы ОП

Подписали 2 контракта

Во время визита подписали 2 коммерческих контракта с катарскими компаниями, а именно:

Договор о внесении дополнительного вклада от участника между "Кютерминалз Дабл Ю Эл Эл" и ООО "Кютерминалз Ольвия".

Соглашение между UDP Renewables и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах.

Эти 13 важных межгосударственных документов и 2 коммерческие контракты привлекут в украинскую экономику миллиардные инвестиции.

Глава государства считает, что сотрудничество между Украиной и Катаром на таком уровне – большой успех, которого раньше не было.

Эти договоренности дают зеленый свет для воплощения совместных проектов, в которых мы выступаем надежным партнером. И это – благодаря реформам, которые делают украинскую экономику привлекательной для международных бизнес-партнеров,

– отметил Владимир Зеленский в своем телеграме.

Каких сфер касаются соглашения

Президент подчеркнул, что подписанные меморандумы касаются привлечения инвестиций в нашу страну, развития аграрного сектора и утверждения Украины как гаранта продовольственной безопасности в мире.

Также заключены соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, инфраструктуры, о перспективах военно-технического сотрудничества.

На будущее представили возможности инвестирования в банковский сектор. Договорились и о взаимном признании свидетельств моряка. На очереди – признание национальных водительских удостоверений.

Владимир Зеленский считает чрезвычайно успешным официальный визит в Катар, ведь он поднимет отношения между двумя странами на новый уровень,

– подытожили в Офисе Президента.

Зеленский о своем визите в Катар: смотрите видео