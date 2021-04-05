Зеленский в Катаре подписал ряд важных документов
Украинский президент Владимир Зеленский находится в Катаре с официальным визитом. 5 апреля он подписал там 13 документов об углублении сотрудничества между странами.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Кроме того, подписаны и 2 коммерческие контракта между странами. Зеленский подчеркнул, что Украина и Катар имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества.
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"Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", – написал глава государства.
О каких документах говорится
Ранее президент рассказал журналистам в Катаре о намерениях подписать целый пакет двусторонних документов между Украиной и Катаром. Текст интервью на украинском опубликовали на сайте ОП.
По словам Владимира Зеленского, планировалось подписание:
- документов о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений;
- коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению сотрудничества.
"В течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами. Это сложная и упорная работа", – отметил глава государства.
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