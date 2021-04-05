Украинский президент Владимир Зеленский находится в Катаре с официальным визитом. 5 апреля он подписал там 13 документов об углублении сотрудничества между странами.

Кроме того, подписаны и 2 коммерческие контракта между странами. Зеленский подчеркнул, что Украина и Катар имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества.

К теме Один из важнейших партнеров, – Зеленский встретился с эмиром Катара

"Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", – написал глава государства.

Commend the signing of 13 important documents and 2 commercial contracts between & . Our countries have and realize great potential for deepening cooperation. Grateful to Emir Tamim bin Hamad Al Thani and PM, Minister of Interior Khalid bin Khalifa Al Thani for hospitality. pic.twitter.com/6dYXePyJyu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

О каких документах говорится

Ранее президент рассказал журналистам в Катаре о намерениях подписать целый пакет двусторонних документов между Украиной и Катаром. Текст интервью на украинском опубликовали на сайте ОП.

Обратите внимание! Документы касаются углубления сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения.

По словам Владимира Зеленского, планировалось подписание:

документов о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений;

коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению сотрудничества.

"В течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами. Это сложная и упорная работа", – отметил глава государства.

Зеленский о своем визите в Катар: смотрите видео