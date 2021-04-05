Український президент Володимир Зеленський перебуває у Катарі з офіційним візитом. 5 квітня він підписав там 13 документів про поглиблення співпраці між країнами.

Крім цього, підписані й 2 комерційні контракти між країнами. Зеленський підкреслив, що Україна та Катар мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці.

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"Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та прем'єр-міністру, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність", – написав глава держави.

Commend the signing of 13 important documents and 2 commercial contracts between & . Our countries have and realize great potential for deepening cooperation. Grateful to Emir Tamim bin Hamad Al Thani and PM, Minister of Interior Khalid bin Khalifa Al Thani for hospitality. pic.twitter.com/6dYXePyJyu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

Про які документи мовиться

Раніше президент розповів журналістам у Катарі про наміри підписати цілий пакет двосторонніх документів між Україною та Катаром. Текст інтерв'ю українською опублікували на сайті ОП.

Зверніть увагу! Документи стосуються поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров'я.

За словами Володимира Зеленського, планувалося підписання:

документів щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія;

комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення співпраці.

"Упродовж кількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами. Це складна та наполеглива робота", – зауважив глава держави.

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