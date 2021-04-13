Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном. Встреча пройдет в Елисейском дворце 16 апреля.

Лидеры "нормандской четверки" проведут переговоры на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

Читайте также Без Путина: Зеленский, Меркель и Макрон могут встретиться в ближайшее время

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 16 апреля, – СМИ

Как сообщает издание, Эмануэль Макрон примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце в пятницу, 16 апреля. Президенты Украины и Франции встретятся во время рабочего обеда.

Переговоры между руководителями стран обусловлены напряженной ситуацией возле границ Украины. Говорится о возможном наступлении России, которая стягивает свои войска.

О предстоящей встрече Макрона и Зеленского 9 апреля сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Дипломат отметил, что одной из основных тем для разговора во время встречи будет наращивание военных сил России возле украинских границ.

Также руководители обеих стран могут обсудить статус некоторых реформ в Украине.

Обратите внимание! 30 марта Эмануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин провели видеоконференцию. Они обсудили обострение ситуации на Донбассе, но без президента Украины. Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что лидеры стран "нормандской четверки" вскоре проведут переговоры, но уже без участия главы Кремля.

Что известно о других встречах Зеленского с мировыми лидерами