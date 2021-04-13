Зеленский встретится с Макроном в Париже 16 апреля, – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном. Встреча пройдет в Елисейском дворце 16 апреля.
Источник:Le Figaro
Лидеры "нормандской четверки" проведут переговоры на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Le Figaro.
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Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 16 апреля, – СМИ
Как сообщает издание, Эмануэль Макрон примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце в пятницу, 16 апреля. Президенты Украины и Франции встретятся во время рабочего обеда.
Переговоры между руководителями стран обусловлены напряженной ситуацией возле границ Украины. Говорится о возможном наступлении России, которая стягивает свои войска.
О предстоящей встрече Макрона и Зеленского 9 апреля сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Дипломат отметил, что одной из основных тем для разговора во время встречи будет наращивание военных сил России возле украинских границ.
Также руководители обеих стран могут обсудить статус некоторых реформ в Украине.
Что известно о других встречах Зеленского с мировыми лидерами
- В феврале Владимир Зеленский встретился с Правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Во время встречи они обсудили углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ.
- В апреле президент Украины находился с официальным визитом в Катаре. Он провел переговоры с премьер-министром этого государства Халидом бин Халифой Аль Тани. По результатам, Украина заключила ряд важных соглашений между двумя странами.
- 10 апреля Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой прибыл в Турцию с рабочим визитом. Гарант провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время которой они обсудили обострение на Донбассе. Глава Турции заявил, что готов поддержать Украину в этом вопросе.
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