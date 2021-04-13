Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником Франції Еммануелем Макроном. Зустріч пройде в Єлисейському палаці 16 квітня.

Лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини на тлі загострення ситуації на сході України. Про це інформує Le Figaro.

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Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 16 квітня, – ЗМІ

Як повідомляє видання, Емануель Макрон прийме Володимира Зеленського в Єлисейському палаці у п'ятницю, 16 квітня. Президенти України та Франції зустрінуться під час робочого обіду.

Перемовини між очільниками країн зумовлені напруженою ситуацією біля кордонів України. Мовиться про ймовірний наступ Росії, яка стягує свої війська.

Про майбутню зустріч Макрона і Зеленського 9 квітня повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Дипломат відзначив, що однією з основних тем для розмови під час зустрічі буде нарощування військових сил Росії поблизу українських кордонів.

Також очільники обох країн можуть обговорити статус деяких реформ в Україні.

Зверніть увагу! 30 березня Емануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін провели відеоконференцію. Вони обговорили загострення ситуації на Донбасі, проте без президента України. Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що лідери країн "нормандської четвірки" незабаром проведуть перемовини, але вже без участі очільника Кремля.

Що відомо про інші зустрічі Зеленського зі світовими лідерами