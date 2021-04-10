Президент України Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Однією з головних тем зустрічі стало загострення на Донбасі.

Президент Туреччини вважає, що ситуацію на Сході України необхідно вирішувати в мирний спосіб, в рамках міжнародного законодавства, для збереження територіальної цілісності. Про це він заявив під час спільного брифінгу.

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"Ми бажаємо, щоб ескалація припинилась якомога швидше, щоб була знижена напруга. Хочемо, щоб в рамках виконання мінських домовленостей, знову відновилось перемир'я і припинення вогню", – сказав Реджеп Ердоган.

Ми готові надавати будь-яку підтримку в цьому питанні. Також свою діяльність має продовжувати спеціальна спостережна місія ОБСЄ, яка стежить за ситуацію на Донбасі, виконуючи свою таку нелегку функцію,

– наголосив він.

За його словами, Туреччина надає великого значення тому, аби ця місія працювала безперешкодно. Президент додав: "Ми будемо підтримувати місію ОБСЄ, яку з самого початку створення очолювали саме турецькі дипломати та посли".

Брифінг Реджепа Ердогана та Володимира Зеленського: дивіться відео

Загострення на Сході України: останні новини

За попередню добу, 9 квітня, російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема наші армійці зафіксували проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування.

Через ворожі обстріли один український військовий отримав кульове поранення. Медики оцінюють його стан, як середньої важкості.

Як повідомляють в штабі Операції Об'єднаних сил, на території ОРДЛО та поблизу кордонів України продовжується передислокація російської військової техніки. І це сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування.



Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу