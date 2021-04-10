Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля встретился с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Одной из главных тем встречи стало обострение на Донбассе.

Президент Турции считает, что ситуацию на Востоке Украины необходимо решать мирным способом, в рамках международного законодательства, для сохранения территориальной целостности. Об этом он заявил во время совместного брифинга.

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"Мы желаем, чтобы эскалация прекратилась как можно быстрее, чтобы было снижено напряжение. Хотим, чтобы в рамках выполнения минских договоренностей снова возобновилось перемирие и прекращение огня", – сказал Реджеп Эрдоган.

Мы готовы оказывать любую поддержку в этом вопросе. Также свою деятельность должна продолжать специальная наблюдательная миссия ОБСЕ, которая следит за ситуацией на Донбассе, выполняя свою такую нелегкую функцию,

– подчеркнул он.

По его словам, Турция придает большое значение тому, чтобы эта миссия работала беспрепятственно. Президент добавил: "Мы будем поддерживать миссию ОБСЕ, которую с самого начала возглавляли именно турецкие дипломаты и послы".

Брифинг Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского: смотрите видео

Обострение на востоке Украины: последние новости

За предыдущие сутки, 9 апреля, российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. В частности наши армейцы зафиксировали пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.

Из-за вражеских обстрелов один украинский военный получил пулевое ранение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщают в штабе Операции Объединенных сил, на территории ОРДЛО и вблизи границ Украины продолжается передислокация российской военной техники. И это способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения.



Россия стягивает войска к границам с Украиной / инфографика 24 канала