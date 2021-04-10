В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 10 апреля ранили украинского воина. Боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий из состава ООС получил пулевое ранение. Его госпитализировали. Актуально Резников призвал украинцев не бояться "наступления" России и верить в армию Состояние здоровья раненого воина – средней тяжести. Ему оказывают помощь медики. О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон,

– говорится в сообщении группировки "Восток". Какая ситуация на Донбассе была 9 апреля За предыдущие сутки оккупанты 7 раз нарушили перемирие на Донбассе. Боевики совершили 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование. Огонь открывали неподалеку от Песков, Водяного, Старогнатовки, Луганского, а минирование провели в направлении Зайцево. В результате обстрелов врага один военный ВСУ получил осколочное ранение. Обратите внимание! Только 8 - 9 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе побывал президент Владимир Зеленский. Глава государства посетил позиции, где погибли украинские бойцы и пообщался с военными. Президент подчеркнул, что последние события на Донбассе подтверждают то, что на передовой значительное обострение.