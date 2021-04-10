На Донбассе ранили украинского защитника
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 10 апреля ранили украинского воина. Боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
В результате обстрела один военнослужащий из состава ООС получил пулевое ранение. Его госпитализировали.
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Состояние здоровья раненого воина – средней тяжести. Ему оказывают помощь медики.
О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон,
– говорится в сообщении группировки "Восток".
Какая ситуация на Донбассе была 9 апреля
За предыдущие сутки оккупанты 7 раз нарушили перемирие на Донбассе. Боевики совершили 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование. Огонь открывали неподалеку от Песков, Водяного, Старогнатовки, Луганского, а минирование провели в направлении Зайцево.
В результате обстрелов врага один военный ВСУ получил осколочное ранение.
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