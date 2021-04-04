Германия и Франция 3 апреля опубликовали совместное заявление своих министерств иностранных дел. Они крайне обеспокоены случаями нарушения перемирия на Востоке Украины.

Берлин и Париж заверили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Украине. А также поддерживают продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Германия и Франция обеспокоены ситуацией на Донбассе

Официальное совместное заявление министерств иностранных дел Франции и Германии опубликовано 3 апреля 2021. Вот его основные положения:

Франция и Германия обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

И все это с учетом того, что в июле 2020 удалось достичь важных договоренностей о стабилизации.

Мы очень бдительно следим за ситуацией, в том числе за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности,

– отметили европейские дипломаты.

Берлин и Париж подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в ее международно признанных границах.

Как посредники в нормандском формате Франция и Германия продолжают работать для полного выполнения минских договоренностей.

Мы приветствуем продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, и призываем к прекращению ограничений на ее свободу передвижения,

– подытожили представители МИД Франции и Германии.

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