Франция и Германия обнародовали совместное заявление по эскалации на Донбассе
Германия и Франция 3 апреля опубликовали совместное заявление своих министерств иностранных дел. Они крайне обеспокоены случаями нарушения перемирия на Востоке Украины.
Источник:МИД Франции
Берлин и Париж заверили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Украине. А также поддерживают продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Германия и Франция обеспокоены ситуацией на Донбассе
Официальное совместное заявление министерств иностранных дел Франции и Германии опубликовано 3 апреля 2021. Вот его основные положения:
- Франция и Германия обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
- И все это с учетом того, что в июле 2020 удалось достичь важных договоренностей о стабилизации.
Мы очень бдительно следим за ситуацией, в том числе за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности,
– отметили европейские дипломаты.
- Берлин и Париж подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в ее международно признанных границах.
- Как посредники в нормандском формате Франция и Германия продолжают работать для полного выполнения минских договоренностей.
Мы приветствуем продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, и призываем к прекращению ограничений на ее свободу передвижения,
– подытожили представители МИД Франции и Германии.
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Ситуация на Донбассе: последние важные новости
- 31 марта канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин онлайн обсудили эскалацию на Востоке Украины (без участия президента Зеленского).
- 2 апреля президент США Джо Байден впервые поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего говорили и о наращивании российских войск на Донбассе.
- В течение 3 апреля боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. К сожалению, не обошлось без трагических последствий – вблизи Шумов из-за подрыва на мине погиб украинский военный.
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