Россия перебрасывает к границе с Украиной свою военную технику. Однако номерные знаки маскируют. Вероятно, для того, чтобы скрыть принадлежность к военному округу.

Расследователи утверждают о переброске российской техники, опираясь на видео, которые 1 и 2 апреля появились в сети.

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Россия везет военную технику

На видео показаны грузовики, которые буксируют гаубицы "Мста-Б" в Ростовской области.

В первом ролике человек, который снимает, говорит, что "номера региона прикрыты", Во втором видно – на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера. Этот код на гражданских номерных знаках указывает на регион, а на военных – принадлежность к военному округу России.

Нам удалось установить, что и первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая к северу от места съемки проходит вблизи границы с Украиной,

– говорится в расследовании.

Что этому предшествовало

Россия и раньше стягивала военную технику к границе с Украиной. Мол, для учений.

Однако украинская разведка предупредила, что Москва планирует эскалацию конфликта на Донбассе и будет пытаться проникнуть вглубь Украины.

Кроме того, Россия уже свозит в оккупированный Крым самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, военные грузовики.

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