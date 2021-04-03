Дмитрий Кулеба 3 апреля провел разговор с председателем ОБСЕ Анн Линде. Политики обсудили наращивание российских войск вблизи границы с Украиной.

О чем говорили политики

Министр иностранных дел обратил внимание на российское обострение ситуации безопасности на Донбассе.

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Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов,

– заявил Кулеба.

Обговорили з діючою Головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2021

Председатель ОБСЕ подчеркнула, что продолжает уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также режим прекращения огня на Донбассе.

Talked today to my colleague @DmytroKuleba on the security situation in and around Ukraine. As OSCE Chair I remain committed to the full respect of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine as well consolidation of the agreed July 2020 ceasefire. #OSCE2021SWE — Ann Linde (@AnnLinde) April 3, 2021

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Расположение российских группировок у границы / Инфографика 24 канала