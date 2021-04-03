Кулеба обсудил наращивание российских войск с председателем ОБСЕ
Дмитрий Кулеба 3 апреля провел разговор с председателем ОБСЕ Анн Линде. Политики обсудили наращивание российских войск вблизи границы с Украиной.
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
О чем говорили политики
Министр иностранных дел обратил внимание на российское обострение ситуации безопасности на Донбассе.
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Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов,
– заявил Кулеба.
Председатель ОБСЕ подчеркнула, что продолжает уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также режим прекращения огня на Донбассе.
Главное о ситуации на Донбассе
- Россия начала стягивать свою военную технику к границе с Украиной. По данным разведки, Москва планирует эскалацию и даже попытку проникновения вглубь нашей страны.
- Кроме того, оккупанты на Донбассе в последние дни особенно активизировались. В течение суток 2 апреля они 21 раз нарушили режим тишины. Из-за этого 2 наших защитников получили ранения.
- Президент США Джо Байден пообещал, что не оставит Украину наедине в случае российской агрессии.
- По словам лидера украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, российские власти не планируют прекращать войну на Донбассе.
Расположение российских группировок у границы / Инфографика 24 канала
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