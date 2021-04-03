Дмитро Кулеба 3 квітня провів розмову з головою ОБСЄ Анн Лінде. Політики обговорили нарощування російських військ поблизу кордону з Україною.

Про що говорили політики

Міністр закордонних справ звернув увагу на російське загострення безпекової ситуації на Донбасі.

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Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків,

– заявив Кулеба.

Обговорили з діючою Головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2021

Голова ОБСЄ наголосила, що продовжує поважати суверенітет та територіальну цілісність України, а також режим припинення вогню на Донбасі.

Talked today to my colleague @DmytroKuleba on the security situation in and around Ukraine. As OSCE Chair I remain committed to the full respect of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine as well consolidation of the agreed July 2020 ceasefire. #OSCE2021SWE — Ann Linde (@AnnLinde) April 3, 2021

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Розташування російських угрупувань біля кордону / Інфографіка 24 каналу