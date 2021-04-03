Леонид Кравчук рассказал о нежелании России возвращаться к режиму тишины на Донбассе. По его словам, она не захотела подписать даже обычную декларацию о перемирии.

Что заявил Кравчук

Лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе рассказал, что предлагал России одобрить заявление, в котором стороны подтвердили свое желание прекратить огонь на Донбассе.

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Так, ТКГ дала бы людям понять, что они сделают все, чтобы вернуться к тишине на Донбассе.

Ничего больше. Не было речи об одобрении каких-то новых документов. Больше этого посол ОБСЕ Яшар Халит Чевик предложил формулировку такого заявления, а модератор одобрил,

– подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что подал заявление, однако представитель российской делегации Борис Грызлов отказался подписывать.

"Они говорят не надо никаких заявлений, выполняем Минские договоренности. Но выполнять надо всем", – подчеркнул политик.

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