Россия не захотела подписывать обычную декларацию о мире на Донбассе, – Кравчук
Леонид Кравчук рассказал о нежелании России возвращаться к режиму тишины на Донбассе. По его словам, она не захотела подписать даже обычную декларацию о перемирии.
Источник:"Дождь"
Что заявил Кравчук
Лидер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе рассказал, что предлагал России одобрить заявление, в котором стороны подтвердили свое желание прекратить огонь на Донбассе.
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Так, ТКГ дала бы людям понять, что они сделают все, чтобы вернуться к тишине на Донбассе.
Ничего больше. Не было речи об одобрении каких-то новых документов. Больше этого посол ОБСЕ Яшар Халит Чевик предложил формулировку такого заявления, а модератор одобрил,
– подчеркнул Кравчук.
Он добавил, что подал заявление, однако представитель российской делегации Борис Грызлов отказался подписывать.
"Они говорят не надо никаких заявлений, выполняем Минские договоренности. Но выполнять надо всем", – подчеркнул политик.
Что известно о мирном плане по Донбассу
- Из-за обострения ситуации на востоке Украины и заявления боевиков о выходе из перемирия, Франция, Германия и Украина наработали мирный план урегулирования конфликта.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что документ отправили на одобрение в Москву. Однако там долгое время говорили, что не видят его и даже называли "мифом".
- Впоследствии Россия "слила" текст плана несмотря на то, что тот был конфиденциальным. Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сказал, что Кремлю не понравился документ поэтому его отдали СМИ.
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