Дмитрий Козак отреагировал на украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента России цинично назвал его "мифом".

Что заявили в Кремле

Козак сказал, что мирного плана якобы нет на столе переговоров. Об этом советник Владимира Путина заявил в интервью.

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Никто из участников минского и нормандского форматов не знает, о чем идет речь,

– подчеркнул Козак.

Заметим, лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук еще 12 марта говорил, что план направили в Россию на проработку.

Козак признал обострение на Донбассе

Советник Путина признал, что ситуация на Донбассе сейчас значительно обострилась. Впрочем, в этом они традиционно обвинили Украину. По словам Козака, Вооруженные Силы Украины якобы еще с ноября 2020 года систематически нарушают договоренности.

Более того, россиянин заявил, что украинские военные, мол, "стреляют по мирному населению" и якобы "разрушают инфраструктуру".

Он традиционно добавил, что пророссийские боевики "добросовестно соблюдают режим прекращения огня еще с июля".

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