Кремль назвал мифом новый мирный план Украины по Донбассу
Дмитрий Козак отреагировал на украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента России цинично назвал его "мифом".
Источник:Интерфакс
Что заявили в Кремле
Козак сказал, что мирного плана якобы нет на столе переговоров. Об этом советник Владимира Путина заявил в интервью.
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Никто из участников минского и нормандского форматов не знает, о чем идет речь,
– подчеркнул Козак.
Заметим, лидер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук еще 12 марта говорил, что план направили в Россию на проработку.
Козак признал обострение на Донбассе
Советник Путина признал, что ситуация на Донбассе сейчас значительно обострилась. Впрочем, в этом они традиционно обвинили Украину. По словам Козака, Вооруженные Силы Украины якобы еще с ноября 2020 года систематически нарушают договоренности.
Более того, россиянин заявил, что украинские военные, мол, "стреляют по мирному населению" и якобы "разрушают инфраструктуру".
Он традиционно добавил, что пророссийские боевики "добросовестно соблюдают режим прекращения огня еще с июля".
Главное о мирном плане по Донбассу
- Инициативу разработали Германия и Франция, а доработала – Украина.
- Однако, по словам Кравчука, пока Россия не поставит в нем свою подпись, он будет лишь предложением.
- Сейчас текст плана не разглашают.
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