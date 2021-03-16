Дмитро Козак відреагував на український план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Заступник керівника адміністрації президента Росії цинічно назвав його "міфом".

Що заявили у Кремлі

Козак сказав, що мирного плану буцімто немає на столі переговорів. Про це радник Володимира Путіна заявив у інтерв'ю.

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Це черговий міф. Ніхто з учасників мінського і нормандського форматів не знає, про що йде мова,

– наголосив Козак.

Зауважимо, лідер української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук ще 12 березня казав, що план направили у Росію на опрацювання.

Козак визнав загострення на Донбасі

Радник Путіна визнав, що ситуація на Донбасі зараз значно загострилася. Втім, у цьому вони традиційно звинуватили Україну. За словами Козака, Збройні сили України нібито ще з листопада 2020 року систематично порушують домовленості.

Ба більше, росіянин заявив, що українські військові, мовляв, "стріляють по мирному населенню" та нібито "руйнують інфраструктуру".

Він традиційно додав, що проросійські бойовики "сумлінно дотримуються режиму припинення вогню ще з липня".

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