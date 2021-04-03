Леонід Кравчук розповів про небажання Росії повертатися до режиму тиші на Донбасі. За його словами, вона не захотіла підписати навіть звичайну декларацію про перемир'я.

Що заявив Кравчук

Лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі розповів, що пропонував Росії схвалити заяву, у якій сторони засвідчили б своє бажання припинити вогонь на Донбасі.

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Так, ТКГ дала б людям зрозуміти, що вони зроблять все, щоб повернутися до тиші на Донбасі.

Нічого більше. Не було мови про схвалення якихось нових документів. Більше цього посол ОБСЄ Яшар Халіт Чевік запропонував формулювання такої заяви, а модератор схвалив,

– наголосив Кравчук.

Він додав, що подав заяву, однак представник російської делегації Борис Гризлов відмовився підписувати.

"Вони кажуть не треба ніяких заяв, виконуймо мінські домовленості. Але виконувати треба всім", – підкреслив політик.

Що відомо про мирний план щодо Донбасу