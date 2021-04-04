Франція і Німеччина оприлюднили спільну заяву щодо ескалації на Донбасі
Німеччина й Франція 3 квітня опублікували спільну заяву своїх міністерств закордонних справ. Вони вкрай стурбовані випадками порушення перемир'я на Сході України.
Джерело:МЗС Франції
Берлін та Париж запевнили, що пильно спостерігають за ситуацією в Україні. А також підтримують продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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Німеччина і Франція стурбовані ситуацією на Донбасі
Офіційна спільна заява міністерств закордонних справ Франції і Німеччини опублікована 3 квітня 2021 року. Ось її основні тези:
- Франція і Німеччина стурбовані зростанням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
- І все це з огляду на те, що у липні 2020 року вдалося досягти важливих домовленостей про стабілізацію.
Ми з великою пильністю стежимо за ситуацією, зокрема за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони до стриманості та негайної деескалації напруженості,
– наголосили європейські дипломати.
- Берлін і Париж підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України – у її міжнародно визнаних кордонах.
- Як посередники у нормандському форматі Франція і Німеччина продовжують працювати для повного виконання мінських домовленостей.
Ми вітаємо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, і закликаємо до припинення обмежень на її свободу пересування,
– підсумували представники МЗС Франції й Німеччини.
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Ситуація на Донбасі: останні важливі новини
- 31 березня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін обговорили онлайн ескалацію на Сході України (без участі президента Зеленського).
- 2 квітня президент США Джо Байден вперше поговорив телефоном з Президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого говорили й про нарощення російських військ на Донбасі.
- Протягом 3 квітня бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. На жаль, не обійшлося без трагічних наслідків – поблизу Шумів через підрив на міні загинув український військовий.
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