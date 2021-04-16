Владимир Зеленский считал, что нормандский формат находился "в коме". Однако после встречи "нормандской четверки" в 2019 году президент изменил свое мнение.

Однако сейчас "со здоровьем формата" есть проблемы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

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Нужна поддержка Франции

По словам президента, "один орган не хочет работать". Зеленский подразумевает Россию. Дело в том, что государство-агрессор или его представители в Трехсторонней контактной группе в Минске все блокируют. Поэтому нужна поддержка, в частности президента Франции Эммануэля Макрона.

Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон... Есть конкретные вещи. В Нормандском формате в конце 2019 года мы вчетвером договорились о конкретных шагах, выполнять которые должны двое,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что Франция и Германия должны следить, как это выполняется, помогать и, если есть сложности, толкать. Зеленский как пример того, что Россия не соблюдает договоренности, вспомнил о закрытых КПВВ, блокировании обмена пленными и сорванное перемирие на Донбассе.

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