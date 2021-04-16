Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается спровоцировать Украину к эскалации конфликта на Донбассе. По словам президента Украины, страна-агрессор применяет против нас политическое, милитаризованное и психологическое давление.

Украинский лидер отметил, что Россия лишь прикрывается военными учениями "Запад-2021". А на самом деле Москва наращивает силы у границ Украины, чтобы давить.

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Как сказал президент Украины, речь идет о политическом, милитаризованном и психологическом давлении.

Почему психологическом? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья",

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский считает, что Кремль пытается показать, что Украина должна бояться.

О "защите" русскоязычных

Зеленский напомнил, что в Москве вновь вернулись к опасной риторике о "защите русскоязычных". Он подчеркнул, что это опасно не только для Украины, но и для Европы и даже самой России.

К теме! В Кремле заявили, что ситуация на востоке Украины является "опасной для России" и сказали, что готовы принимать соответствующие меры. Кроме того, у Путина вспомнили о русскоязычных в Украине, которых якобы надо защищать.

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