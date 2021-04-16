Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається спровокувати Україну до ескалації конфлікту на Донбасі. За словами президента України, країна-агресор застосовує проти нас політичний, мілітаризований та психологічний тиск.

Український лідер зазначив, що Росія лише прикривається військовими навчаннями "Захід-2021". А насправді Москва нарощує сили біля кордонів України, аби тиснути.

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Як сказав президент України, мовиться по політичний, мілітаризований та психологічний тиск.

Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони "чекають", що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм "такого щастя",

– підкреслив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський вважає, що Кремль намагається показати, що Україна повинна боятися.

Про "захист" російськомовних

Зеленський нагадав, що у Москві знов повернулися до небезпечної риторики про "захист російськомовних". Він підкреслив, що це є небезпечним не лише для України, але й для Європи та навіть самої Росії.

До теми! У Кремлі заявили, що ситуація на сході України є "небезпечною для Росії" і сказали, що готові вживати відповідні заходи. Крім того, у Путіна згадали про російськомовних в Україні, яких нібито треба захищати.

Президент України підкреслив, що в усьому світі є росіяни, як і українці, і французи, й інші нації.

Світ – він ширший за колишній Радянський Союз, за Європу, за Сполучені Штати, за Китай. Ми не можемо обмежити людей за національною ознакою в тому, щоб десь жити чи працювати,

– додав він.

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Зеленський навів приклад Кремнієвої долини у США. Там, як відомо, розташовані штаб-квартири багатьох компаній і міжнародних високотехнологічних корпорацій, зокрема Apple, Facebook і Google. У Кремнієвій долині працюють IT-фахівці з усього світу.

Можна ж сказати, що у Кремнієвій долині ми повинні захищати громадян Росії, Індії, України, Великої Британії, інших країн. Там навіть американців не більшість. Але це не означає, що кожна з цих країн повинна захищати своїх громадян і заводити туди війська,

– пояснив український лідер.

Він наголосив, що тоді розпочнеться світова війна.