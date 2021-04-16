Не зрада, – у ВМС України пояснили, чому есмінці США досі не у Чорному морі
Американські військові кораблі, які мали увійти у Чорне море, наразі залишаються у Середземномор'ї. Однак, за словами адмірала ВМС ЗСУ Ігоря Воронченка, не варто шукати у цьому зради.
Джерело:"Право на владу"
Як пояснив Воронченко в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу", на це є об'єктивні причини.
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Чому есмінці США "передумали"
Адмірал ВМС ЗСУ наголосив, що у США зріле військово-політичне керівництво і таке рішення було обґрунтоване.
По-перше, це жодна не зрада. Я не знаю, які були плани у шостому флоті США. Мабуть, ухвалене рішення вищого військово-політичного керівництва США не дратувати,
– сказав Воронченко.
Він також підтвердив, що дійсно була заявка на прохід Дарданелл та Босфору, але судна розвернулися. Адмірал ВМС ЗСУ переконаний, шо у військово-політичного керівництва США є "ще заготовки".
Що про кажуть у США
США передумали відправляти у Чорне море військові кораблі, аби не спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією.
Як розповіли 2 посадовці США, Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом посилення агресії Росії проти України. Кораблі були всього за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон змінив рішення.
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Що було раніше
- Минулого тижня американські ракетні есмінці USS Donald Cook і USS Roosevelt вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися у водах Чорного моря до 4 – 5 травня.
- Інформація про наміри США надіслати в регіон свої два військові кораблі з'явилася на тлі зростання напруженості через стягування російських військових до кордону з Україною і в анексований Крим.
- Однак вже 15 квітня з'явилася інформація, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться.
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