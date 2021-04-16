Американські військові кораблі, які мали увійти у Чорне море, наразі залишаються у Середземномор'ї. Однак, за словами адмірала ВМС ЗСУ Ігоря Воронченка, не варто шукати у цьому зради.

Як пояснив Воронченко в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу", на це є об'єктивні причини.

Важливо Росія відправила свої військові кораблі у Чорне море

Чому есмінці США "передумали"

Адмірал ВМС ЗСУ наголосив, що у США зріле військово-політичне керівництво і таке рішення було обґрунтоване.

По-перше, це жодна не зрада. Я не знаю, які були плани у шостому флоті США. Мабуть, ухвалене рішення вищого військово-політичного керівництва США не дратувати,

– сказав Воронченко.

Він також підтвердив, що дійсно була заявка на прохід Дарданелл та Босфору, але судна розвернулися. Адмірал ВМС ЗСУ переконаний, шо у військово-політичного керівництва США є "ще заготовки".

Що про кажуть у США

США передумали відправляти у Чорне море військові кораблі, аби не спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією.

Як розповіли 2 посадовці США, Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом посилення агресії Росії проти України. Кораблі були всього за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон змінив рішення.

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