Протягом 14 – 15 квітня у Чорне море мають увійти два ракетні есмінці ВМС США. Кораблі прибудуть для стримування агресивних намірів Росії та підтримки територіальної цілісності України.

Обидва судна перебуватимуть поблизу наших берегів до 4 та 5 травня, відповідно конвенції Монтре, яка накладає обмеження на присутність в регіоні військових кораблів нечорноморських держав.

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Таким чином, ВМС США розгортають групу з двох ракетних есмінців, які доволі сильно змінюють баланс сил у регіоні, завдяки можливості утворити так звану A2AD зону – заборони доступу/закриття території. Тобто утворюють простір, в якому противник не може пересуватися без вагомих втрат,

– пише видання.

Що відомо про ці есмінці

Кожен есмінець має до 96 пускових установок, що дозволяє самостійно на відстані до 1 500 кілометрів знищувати цілі ракетами Tomahawk та збивати літаки противника на відстані до 240 кілометрів зенітними ракетами RIM-174.

Водночас підкреслюється, що перевага цих кораблів не лише у їхніх власних можливостях, а швидше в автоматизованій взаємодії з іншими силами й засобами армії та флоту США, а також сил країн НАТО та союзників.

Судна можуть наводити на цілі бомбардувальники B-1B і "диригувати" винищувальною авіацією. Вони також можуть слугувати флагманом для інших військових кораблів, координуючи їхні дії та самостійно завдавати удари ракетами по об'єктах.

Американські есмінці зайдуть у Чорне море: дивіться відео