В течение 14 – 15 апреля в Черное море должны войти два ракетных эсминца ВМС США. Корабли прибудут для сдерживания агрессивных намерений России и поддержки территориальной целостности Украины.

Оба судна будут находиться вблизи наших берегов до 4 и 5 мая, в соответствии с конвенцией Монтре, которая накладывает ограничения на присутствие в регионе военных кораблей нечерноморских государств.

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Таким образом, ВМС США разворачивают группу из двух ракетных эсминцев, которые довольно сильно меняют баланс сил в регионе, благодаря возможности создать так называемую A2AD зону – запрета доступа/закрытия территории. То есть образуют пространство, в котором противник не может передвигаться без веских потерь,

– пишет издание.

Что известно про эти эсминцы

Каждый эсминец имеет до 96 пусковых установок, позволяющих самостоятельно на расстоянии до 1500 километров уничтожать цели ракетами Tomahawk и сбивать самолеты противника на расстоянии до 240 километров зенитными ракетами RIM-174.

В то же время подчеркивается, что преимущество этих кораблей не только в их собственных возможностях, а скорее в автоматизированном взаимодействии с другими силами и средствами армии и флота США, а также сил стран НАТО и союзников.

Эти суда могут наводить на цели бомбардировщики B-1B и "дирижировать" истребительной авиацией. Они также могут служить флагманом для других военных кораблей, координируя их действия и самостоятельно наносить удары ракетами по объектам.

Американские эсминцы войдут в Черное море: смотрите видео