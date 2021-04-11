Росія відмовилася брати участь у спеціальній зустрічі в межах ОБСЄ. Через нарощування російських військ біля кордону з Україною захід ініціював офіційний Київ. Він мав відбутися 10 квітня.

Окрім України, участь у засіданні мали б взяти інші країни-члени ОБСЄ. Вони хотіли отримати від Кремля пояснення щодо військової активності біля українського кордону.

До теми Російські війська біля українського кордону: Україна ініціює спецзасідання в ОБСЄ

Росія відмовилася брати участь у спецзустрічі ОБСЄ: що відомо

Про це інформує литовська місія в ОБСЄ. Також аналогічне повідомлення оприлюднила місія США при ОБСЄ.

Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаціях відповідно до Віденського документа. Вона відмовилася надавати детальні пояснення щодо свого масштабного військового нарощування та незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною та в окупованому Криму,

– мовиться у повідомленні литовської сторони.

Водночас представники Вашингтона висловили жаль, що Кремль не скористався можливістю, щоб зняти заклопотаність і знизити ризики відповідно до Віденського документу.

Що таке Віденський документ? Це угода, яку підписали країни-учасниці ОБСЄ. Її мета – реалізація заходів довіри та безпеки в Європі.



Згідно з документом, країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною щодо будь-якої незвичної та незапланованої активності своїх збройних сил. Мовиться передусім про випадки, коли армія перебуває за межами її звичайного місця розташування в мирний час.

Ескалація конфлікту між Україною та Росією: головне

Наприкінці березня г оловнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.

Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку можливої ескалації Москвою конфлікту.

Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не нападатиме, однак ігнорувати загрози все ж не варто.

Водночас США привели війська в Європі у максимальну готовність.



Де розмістилися російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу