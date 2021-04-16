Американские военные корабли, которые должны были войти в Черное море, пока остаются в Средиземноморье. Однако, по словам адмирала ВМС ВСУ Игоря Воронченко, не стоит искать в этом измену.

Как пояснил Воронченко в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", на это есть объективные причины.

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Почему эсминцы США "передумали"

Адмирал ВМС ВСУ отметил, что в США зрелое военно-политическое руководство и такое решение было обосновано.

Во-первых, это никакая не измена. Я не знаю, какие были планы в шестом флоте США. Видимо, принято решение высшего военно-политического руководства США не раздражать,

– сказал Воронченко.

Он также подтвердил, что действительно была заявка на проход Дарданелл и Босфора, но суда развернулись. Адмирал ВМС ВСУ убежден, шо у военно-политического руководства США есть "еще заготовки".

Что о говорят в США

США передумали отправлять в Черное море военные корабли, чтобы не спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией.

Как рассказали 2 должностных лица США, Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать поводом усиления агрессии России против Украины. Корабли были всего за несколько дней до Черного моря, когда Пентагон изменил решение.

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