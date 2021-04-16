Не предательство, – в ВМС Украины объяснили, почему эсминцы США до сих пор не в Черном море
Американские военные корабли, которые должны были войти в Черное море, пока остаются в Средиземноморье. Однако, по словам адмирала ВМС ВСУ Игоря Воронченко, не стоит искать в этом измену.
Источник:"Право на власть"
Как пояснил Воронченко в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", на это есть объективные причины.
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Почему эсминцы США "передумали"
Адмирал ВМС ВСУ отметил, что в США зрелое военно-политическое руководство и такое решение было обосновано.
Во-первых, это никакая не измена. Я не знаю, какие были планы в шестом флоте США. Видимо, принято решение высшего военно-политического руководства США не раздражать,
– сказал Воронченко.
Он также подтвердил, что действительно была заявка на проход Дарданелл и Босфора, но суда развернулись. Адмирал ВМС ВСУ убежден, шо у военно-политического руководства США есть "еще заготовки".
Что о говорят в США
США передумали отправлять в Черное море военные корабли, чтобы не спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией.
Как рассказали 2 должностных лица США, Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать поводом усиления агрессии России против Украины. Корабли были всего за несколько дней до Черного моря, когда Пентагон изменил решение.
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Что было раньше
- На прошлой неделе американские ракетные эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt вышли из военно-морской базы Рота в Испании. В Министерстве иностранных дел Турции заявляли, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они должны были оставаться в водах Черного моря до 4 – 5 мая.
- Информация о намерениях США направить в регион свои два военных корабля появилась на фоне роста напряженности из-за стягивания российских военных к границе с Украиной и в аннексированный Крым.
- Однако уже 15 апреля появилась информация, что запланированный проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море не произойдет.
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