Володимир Зеленський 16 квітня перебуває з робочою поїздкою у Парижі. Там він провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. До розмови також долучилася і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Зеленський розповів, що зустріч складалася з 2 частин: спершу він спілкувався з Макроном, однак згодом до розмови долучилася і Меркель.

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Про що говорили лідери держав

Підключення Путіна не було, тому складно говорити, що б я йому сказав. Хоча я налаштований, що ми поспілкувалися всі 4 (лідери країн "нормандської четвірки" – 24 канал) про питання безпекової ситуації на Сході України і деокупації наших територій,

– додав глава України.

За словами українського лідера, з Макроном та Меркель він говорив про загострення ситуації на Донбасі. Зокрема, про провал режиму припинення вогню, який діяв з кінця липня 2020 року.

"Цей режим діяв дуже непогано. Була обмежена кількість летальних випадків. Однак зі січня 2021 року ми побачили ускладнення ситуації, збільшення обстрілів", – пояснив Зеленський. Про всі ці випадки він розповів лідерам Франції та Німеччини.

Президент України нагадав також, що від початку 2021 року на Донбасі загинули понад 30 українських захисників – більшість внаслідок обстрілів снайперів окупанта.

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