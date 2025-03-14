Що відомо про озброєння миротворців

Голова компанії Армін Папперґер вказав, що поки це лише теоретичні можливості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Армін Папперґер Глава Rheinmetall Конкретні розмови наразі не ведуться.

Папперґер вказав, що компанія може запропонувати близько 2 тисяч різних найменувань. Однак, про конкретні цифри поки що не йдеться.

Глава Rheinmetall назвав декілька можливих варіантів техніки, яка може передаватися:

танки;

броньовані автомобілі;

армійські вантажівки.

Папперґер також вказав, що до цього переліку можуть бути додані РЕБ, розвідувальні дрони і навіть супутники для контролю лінії розмежування.

Нагадаємо! Кілька європейських країн уже висловили готовність відправити в Україну миротворців. Йдеться, зокрема про Данію, Францію, Швецію та Велику Британію.