Заява американської сторони про потребу перемир'я є логічною та не новою. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, додавши, що Україна може погодитися на такий сценарій, але за певних умов.

Читайте також Чутки про територіальні поступки України – це лише медійна інформаційна буря, – Тихий

Є багато відкритих питань

Якщо Україна та США все-таки домовляться, що має бути припинення вогню, тоді виникає питання, хто контролюватиме це й чи може Росія знову порушити всі домовленості. Колись таку функцію виконували представники ОБСЄ, але щодо їхньої роботи й правдивого фіксування порушень вже тоді були великі сумніви.

Ця організація дуже сильно підірвала свою здатність відповідати за такі речі. Тому питання відкрите – хто займатиметься цим зараз, враховуючи, що лінія фронту 900 кілометрів,

– відзначив політолог.

Якщо ми говоримо про перемир'я, то також незрозуміло, чи діятиме в цей час режим воєнного стану. Якщо його скасовують, тоді мають початися процеси демобілізації, скорочення армії. Питання в тому, чи Росія робитиме так само, чи буде розведення військ та як воно виглядатиме.

Кількість запитань – гігантська. Якщо американці думають, що можна просто домовитися, повірити в слова Путіна й перестати стріляти, то так не працюватиме,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Вже через декілька годин або днів окупанти знову кинуться захоплювати українські землі. Тому хоч конкретика з'явилася, але механізму для її реалізації поки немає. Якщо на лінії розмежування стоятимуть європейські війська, які зможуть реагувати, – це інша історія. Але й про це говорити зарано.