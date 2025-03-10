Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DR. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен роз'яснили позицію уряду стосовно участі в миротворчій місії.

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Данія може відправити миротворців

На зустрічі міністри отримали підтримку від широкого кола партій данського парламенту. Однак наразі там не ухвалили рішення про конкретні дії, політики наголошують – "це має залежати від розвитку подій".

Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатиме європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити",

– каже Расмуссен.

Окрім того, у країні вважають передчасними дискусії про те, яких солдатів і куди можна було б відправити в межах миротворчої місії.

Нагадаємо, Італія, за словами прем'єрки Джорджії Мелоні та глави МЗС Антоніо Таяні, сподівається на закінчення війни в Україні до кінця 2025 року, тож не планує відправляти своїх миротворців у складі місії НАТО чи європейської ініціативи.