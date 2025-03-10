Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DR. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен разъяснили позицию правительства относительно участия в миротворческой миссии.

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Дания может отправить миротворцев

На встрече министры получили поддержку от широкого круга партий датского парламента. Однако пока там не приняли решение о конкретных действиях, политики отмечают – "это должно зависеть от развития событий".

Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребует европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать",

– говорит Расмуссен.

Кроме того, в стране считают преждевременными дискуссии о том, каких солдат и куда можно было бы отправить как миротворческий контингент.

Напомним, Италия, по словам премьера Джорджии Мелони и главы МИД Антонио Таяни, надеется на окончание войны в Украине до конца 2025 года, поэтому не планирует отправлять своих миротворцев в составе миссии НАТО или европейской инициативы.