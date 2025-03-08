Мир в воздухе и в море означал бы конец запуска ракет и беспилотников. Это 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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"То, что сказал Зеленский – это действительно конструктивное начало. Мир в воздухе означал бы конец любым ракетам и беспилотникам, которые россияне запускают по мирным людям Украины, нанося столько вреда и создавая столько жертв. Как и мир на море", – сказал он.

По его словам, остановка военной помощи Украине со стороны США не приносит пользы и не влияет положительно на завершение войны в Украине, ведь агрессором является именно Россия. Однако это подтолкнуло европейцев к осознанию того, что им нужно играть большую роль в обороне Европы, частью которой является Украина.