Мир у повітрі та в морі означав би кінець запуску ракет і безпілотників. Це 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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"Те, що сказав Зеленський – це справді конструктивний початок. Мир у повітрі означав би кінець будь-яким ракетам і безпілотникам, які росіяни запускають по мирних людях України, завдаючи стільки шкоди та створюючи стільки жертв. Як і мир на морі", – сказав він.

За його словами, зупинка військової допомоги Україні з боку США не приносить користі та не впливає позитивно на завершення війни в Україні, адже агресором є саме Росія. Однак це підштовхнуло європейців до усвідомлення, що їм потрібно відігравати більшу роль в обороні Європи, частиною якої є Україна.